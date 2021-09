Saint-Omer Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint Omer Pas-de-Calais, Saint-Omer Minute Papillon ! Atelier intergénérationnel Lecture/Ecriture Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint Omer Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Fête de la science 02 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00 C’est à tire d’aile (de papillon) que Florence Saint-Roch s’empressera de vous ouvrir les portes de la poésie le temps d’un atelier ludique d’écriture et de lecture.

A partir de l’aile d’un papillon, curieux marque-page d’un autre temps retrouvé dans un manuscrit, Elle vous invitera au voyage. Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint Omer
40 Rue Gambetta 62500 Saint-Omer

