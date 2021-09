Rouen Auditorium des Sociétés Savantes Rouen, Seine-Maritime Homo Botanicus – Rencontre projection Auditorium des Sociétés Savantes Rouen Catégories d’évènement: Rouen

jeudi 30 septembre – 18h30 Projection du film “Homo Botanicus” et rencontre avec son réalisateur, Guillermo Quintero.

Le botaniste Julio Betancur et son disciple Cristian Castro parcourent les forêts tropicales colombiennes pour recenser et classifier les espèces de plantes du pays. Une quête parfois folle et absurde qui nous plonge dans la poésie de l’homme scientifique et ses obsessions pour comprendre l’histoire de la Nature. Normandie>Seine-Maritime

