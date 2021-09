Mende Atelier Canopé 48 Lozère, Mende 6 machines pour collaborer et créer un objet : émotions garanties ! Atelier Canopé 48 Mende Catégories d’évènement: Lozère

Mende

6 machines pour collaborer et créer un objet : émotions garanties ! Atelier Canopé 48, 8 octobre 2021, Mende. Fête de la science 07 – 08 octobre

Atelier Canopé 48 Atelier Canopé 48. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Atelier de conception d’un objet en co-design dans notre FabLab composé de 6 machines : Imprimante 3D / Découpeuse vinyle / Machine à coudre / Scie à chantourner / Micro-ordinateur Micro:Bit de programmation / Outil multifonctions (mini-ponceuse, perceuse, graveuse).

Les élèves travailleront en groupes pour imaginer et fabriquer le prototype d’un objet. Ils se creuseront les méninges en mode design-thinking. Réflexion, manipulation, construction, et conception numérique seront au rendez-vous !

Ateliers réservés aux élèves de cycle 3, et de 5e. Occitanie>Lozère

Atelier Canopé 48 12 Avenue du Père Coudrin 48000 Mende 48000 organisateur : Atelier Canopé 48

Détails Catégories d’évènement: Lozère, Mende Autres Lieu Atelier Canopé 48 Adresse 12 Avenue du Père Coudrin 48000 Mende Ville Mende lieuville Atelier Canopé 48 Mende