Aix-les-Bains Baisse exceptionnelle du niveau du lac du Bourget

Savoie

Baisse exceptionnelle du niveau du lac du Bourget Aqualis, 6 octobre 2021, Aix-les-Bains. Fête de la science 06 octobre

Réservation obligatoire Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 11h00

mercredi 06 octobre – 14h30

mercredi 06 octobre – 15h30 Depuis 2017, une opération d’envergure anime la fin d’été au lac du Bourget : une baisse exceptionnelle de son niveau pendant 1 mois. Cette opération vise à pallier les effets de la régulation en place et soutenir la reprise végétative des roselières, niche écologique précieuse pour la biodiversité lacustre. Auvergne-Rhône-Alpes>Savoie

Aqualis Petit Port 52 esplanade Jean Murguet 73100 Aix-les-Bains organisateur : https://www.chambery.fr/galerie.eureka

