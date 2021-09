Cartographier une grotte en 3D | une visite insolite du CNRS Accueil Site historique des Grottes de Saint Christophe, 6 octobre 2021, Saint-Christophe.

mercredi 06 octobre – 14h00

En Savoie, des scientifiques s’intéressent à la numérisation 3D de milieux complexes comme les grottes ou des sites de haute montagne. Ainsi, le laboratoire EDyTEM a notamment contribué à modéliser la grotte Chauvet en 3D, ce qui a permis de comprendre la genèse du site et de construire la réplique actuellement visitable.

Lors de cette visite au sein des Grottes de Saint Christophe (à 30 minutes de Chambéry et 1h de Grenoble), découvrez comment les géomorphologues procèdent pour cartographier ces milieux souterrains, dont les formes incroyablement sculptées livrent les secrets de l’histoire du lieu !

Cette visite est proposée dans le cadre des Visites insolites du CNRS.Répondez au quizz en ligne du 26 août 2021 au 20 septembre 12h pour tenter de décrocher votre place !

Les 10 participants seront tirés au sort parmi les meilleures réponses au quizz.

Laboratoire du CNRS et de l’USMB, EDyTEM réunit des chercheurs en géosciences et en géographie pour résoudre, par une vision interdisciplinaire, les problématiques environnementales et sociétales propres aux territoires et dynamiques de montagne.

Accueil Site historique des Grottes de Saint Christophe 3796 Route de Chambéry RD 1006 73360 Saint-Christophe 73360

