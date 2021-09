Mallette pédagogique : les fruigumes Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun, 2 octobre 2021, Carcassonne.

Fête de la science 01 – 02 octobre

Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Grains d’Art. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Le but de cette mallette est d’approfondir la connaissance des différentes catégories de fruits et légumes, de leur histoire et leur provenance, leur saisonnalité et leurs bienfaits pour la santé.

Cette découverte se fera autour de jeux et d’activités manuelles ou de jardinage.

Elle contient des outils pour réaliser des activités créatives, lire, écrire et écouter des histoires, jouer et manipuler des objets.

Occitanie>Aude

Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Route de la Cavayère 11000 Carcassonne 11000

organisateur : https://www.grainsdart.com/ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun