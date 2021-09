TUMO Paris 4 Académie du Climat, 29 septembre 2021, Paris.

Fête de la science 22 – 29 septembre

Académie du Climat Forum des images. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 22 septembre – 10h00

samedi 25 septembre – 10h00

mercredi 29 septembre – 10h00

Tu es intéressé·e par le développement durable et tu veux en savoir plus sur TUMO Paris 4 ? Participe à des ateliers DIY et crée des objets du quotidien plus écologiques. C’est gratuit et ouvert à tou·tes !

Atelier 1 : sac à dos DIY en carton ondulé

A l’aide d’un modèle de sac, découpe, assemble et colle des pièces en carton pour en faire des petits sacs à dos. Tu peux aussi choisir et construire ton propre modèle de sac et le personnaliser. Une bien jolie manière de devenir moins consommateur et plus créatif par la même occasion !Durée : 2 heures / 15 participants / à partir de 9 ans

Tous les mercredis et samedis de 10h30 à 12h30

Gratuit, sans réservation et ouvert à tou·tes

Atelier 2 : donne une deuxième vie à ton tee-shirt

Viens avec un tee-shirt ou un carré de tissu que tu ne mets plus, puis sur-cycle le en un coussin ou une pelote de trapilho !Durée : 45’ / 15 participants / à partir de 9 ans

Tous les mercredis et samedis de 12h à 13h et de 14h à 15h

Gratuit, sans réservation et ouvert à tou·tes

Atelier 3 : marre des sacs en plastique, fais-en un portefeuille

Bienvenue à la maroquinerie des sacs plastiques : découpe des sacs, empile-les, fond-les avec un fer à repasser, puis à l’aide d’une machine à coudre, façonne-les en pochette, protège livre, sac à main…Durée : 45’ / 15 participants / à partir de 9 ans

Tous les mercredis et samedis de 11h à 12h et de 15h à 16h

Gratuit, sans réservation et ouvert à tou·tes

Atelier 4 : impression 3D avec du bioplastique

Le PLA est un matériau biosourcé et biodégradable, issu généralement d’amidon de maïs, de cannes à sucre et de betterave. Apprends les techniques de modélisation et impression 3D, et transforme selon tes envies ce filament en divers objets : couvercle pour germoir, porte clé, jeton de caddie, petit pot pour plantation…Durée : 2 heures / 15 participants / à partir de 9 ans

Tous les mercredis et samedis de 13h30 à 15h30

Gratuit, sans réservation et ouvert à tou·tes

Île-de-France>Paris

Académie du Climat 2 Place Baudoyer 75004 Paris 75004

organisateur : https://www.forumdesimages.fr/ Académie du Climat