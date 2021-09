La Seyne-sur-Mer 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer, Var Exposition d’affiches scientifiques ou technologiques, Centre pilote La main à la pâte du Var 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Exposition d’affiches scientifiques ou technologiques, Centre pilote La main à la pâte du Var 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 1 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer. Fête de la science 02 – 01 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La main à la pâte. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00

vendredi 02 octobre – 09h00 Dans le cadre de l’accompagnement d’un projet scientifique ou technologique, des classes du cycle 1 au cycle 3 produisent une affiche permettant de réaliser leur communication scientifique.

C’est aussi l’occasion de consolider les compétences dans le domaine de la maîtrise de la langue. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer 83500 organisateur : 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Adresse Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer Ville La Seyne-sur-Mer lieuville 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer