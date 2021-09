Atelier Extraction ADN 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer.

Fête de la science 01 – 02 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Inserm Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00

L’ADN : on le nomme souvent, mais qu’est-ce que c’est et où se trouve-t-il ? Et comment peut-on le voir et toucher, même sans se trouver dans un laboratoire ? Expérience pour enfants… qui plaît aussi aux adultes.

Comme dans un vrai laboratoire de biologie moléculaire, tu pourras apprendre ce qu’est l’ADN et extraire de l’ADN de fruits avec les ingrédients que tu peux trouver dans ta cuisine. Tu pourras même emmener avec toi l’ADN que tu auras préparé et refaire l’expérience à la maison.

Cette expérience permet d’observer à l’œil nu un concentré d’ADN qui, stocké dans le noyau des cellules, est normalement invisible. Le principe est donc d’isoler les brins d’ADN et de les amasser pour les rendre visibles.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer 83500

organisateur : http://www.paca.inserm.fr/ 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer