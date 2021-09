La Seyne-sur-Mer 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer, Var Fabuleuses légumineuses 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Fabuleuses légumineuses 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer. Fête de la science 01 – 02 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer ASTS PACA. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00 Soja, luzerne, acacia… sont des légumineuses.

Certaines sont cultivées en champ et fournissent des grains secs pour l’alimentation humaine ou du fourrage pour le bétail. D’autres sont des arbres géants de la forêt tropicale dont le bois est utilisé en menuiserie ou en décoration. Les légumineuses affichent une belle diversité. Cultivées partout et depuis longtemps, elles procurent une multitude d’avantages.

Réalisée à l’occasion de 2016 Année internationale des légumineuses sous la direction d’un collectif de scientifiques de trois unités de recherche de Montpellier, cette exposition s’adresse au grand public. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

