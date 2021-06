Fête Paysanne Saint-Laurent-de-Lin, 1 août 2021-1 août 2021, Saint-Laurent-de-Lin.

Fête Paysanne 2021-08-01 – 2021-08-01

Saint-Laurent-de-Lin Indre-et-Loire Saint-Laurent-de-Lin

Chaque année, l’association « Traditions et Loisirs » met à l’honneur le temps d’un week-end les us et coutumes du siècle dernier pour sa Fête Paysanne. Le programme est toujours généreux …

Après la déception de l’annulation de l’édition 2020, l’association se réjouit de retrouver ses visiteurs lors d’une édition 2021 réaménagée sur la seule journée du dimanche.

Comme d’habitude, on dépoussière les machines anciennes et les métiers d’antan. À l’aide de nombreuses reconstitutions et de multiples expositions de vieux outils et de matériels, plongez au cœur d’un savoir-faire ancestral !

Brocante et vide-greniers, restauration rapide assise toute la journée.

traditions.loisirs@laposte.net http://www.traditionsetloisirs.com/

© Stevan Lira

dernière mise à jour : 2021-06-16 par