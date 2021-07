Montchanin Montchanin Montchanin, Saône-et-Loire Fête patronale Montchanin Montchanin Catégories d’évènement: Montchanin

Saône-et-Loire

Fête patronale Montchanin, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Montchanin. Fête patronale 2021-07-30 – 2021-08-02 Place Roger Salengro Avenue de la République

Montchanin Saône-et-Loire Montchanin Fête patronale avec nombreux manèges et autres stands pour s’amuser cet été. Port du masque et distanciations. +33 3 55 67 52 13 Fête patronale avec nombreux manèges et autres stands pour s’amuser cet été. Port du masque et distanciations. dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Montchanin, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Montchanin Adresse Place Roger Salengro Avenue de la République Ville Montchanin lieuville 46.74879#4.46919