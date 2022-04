Fête Patronale d’Aubermesnil aux Erables Aubermesnil-aux-Érables Aubermesnil-aux-Érables Catégories d’évènement: Aubermesnil-aux-Érables

Seine-Maritime

Fête Patronale d’Aubermesnil aux Erables Aubermesnil-aux-Érables, 29 mai 2022, Aubermesnil-aux-Érables. Fête Patronale d’Aubermesnil aux Erables Aubermesnil-aux-Érables

2022-05-29 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-29

Aubermesnil-aux-Érables Seine-Maritime Aubermesnil-aux-Érables Au programme :

Rèderie et Marché de l’Artisanat /Manèges / fête foraine /Tir à la carabine

Installation des exposants à partir de 7h

Prix du programme : 1.00€ donnant droit au tirage d’une tombola dotée de nombreux lots (Aspirateur robot / Enceinte mobile / Cafetière Tassimo / etc…

Tirage le 29 Mai 2022 sur place à 18h

Restauration & Buvette sur Place Infos et tarifs : 07 77 79 50 30 – 02 35 94 63 62

Proposée par le Comité des Fêtes Au programme :

Rèderie et Marché de l’Artisanat /Manèges / fête foraine /Tir à la carabine

Installation des exposants à partir de 7h

Prix du programme : 1.00€ donnant droit au tirage d’une tombola dotée de nombreux lots (Aspirateur robot /… +33 2 35 94 63 62 Au programme :

Rèderie et Marché de l’Artisanat /Manèges / fête foraine /Tir à la carabine

Installation des exposants à partir de 7h

Prix du programme : 1.00€ donnant droit au tirage d’une tombola dotée de nombreux lots (Aspirateur robot / Enceinte mobile / Cafetière Tassimo / etc…

Tirage le 29 Mai 2022 sur place à 18h

Restauration & Buvette sur Place Infos et tarifs : 07 77 79 50 30 – 02 35 94 63 62

Proposée par le Comité des Fêtes Aubermesnil-aux-Érables

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aubermesnil-aux-Érables, Seine-Maritime Autres Lieu Aubermesnil-aux-Érables Adresse Ville Aubermesnil-aux-Érables lieuville Aubermesnil-aux-Érables Departement Seine-Maritime

Fête Patronale d’Aubermesnil aux Erables Aubermesnil-aux-Érables 2022-05-29 was last modified: by Fête Patronale d’Aubermesnil aux Erables Aubermesnil-aux-Érables Aubermesnil-aux-Érables 29 mai 2022 Aubermesnil-aux-Érables seine-maritime

Aubermesnil-aux-Érables Seine-Maritime