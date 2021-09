Fête Nationale du Timbre La Chaussée-sur-Marne, 25 septembre 2021, La Chaussée-sur-Marne.

Fête Nationale du Timbre 2021-09-25 10:00:00 – 2021-09-26 17:00:00 Salle des Fêtes Rue du Colonel Caillot

La Chaussée-sur-Marne Marne La Chaussée-sur-Marne

À l’occasion de la Fête Nationale du Timbre 2021, organisée par la FFAP (Fédération Française des Associations Philatéliques) et ses partenaires, La Poste éditera, sur le thème “La voiture et le cinéma”, un timbre avec une 2 CV, un timbre avec une Méhari et un collector sur “la voiture dans le cinéma”.

Le timbre représentera « la Méhari » avec en arrière-plan la gendarmerie de Saint-Tropez pour l’évocation du film « Les gendarmes à Saint-Tropez » ; le bloc de timbre représentera « la 2 CV » pour l’évocation de la scène culte du film « Le corniaud ».

Pour le département de la Marne, c’est la commune de La Chaussée-sur-Marne qui a été retenue. Ce sont les associations fédérées marnaises : Association Philatélique Champenoise (APC) de Châlons-en-Champagne et le Club Philatélique de Courdemanges et de l’arrondissement de Vitry-le-François (CPCV).

Une carte postale locale, représentant la mairie, sera dessinée par l’artiste Roland Irolla.

cpcv1@orange.fr +33 6 07 99 98 87

