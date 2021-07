Fête Nationale Bouxwiller, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bouxwiller.

Fête Nationale 2021-07-13 – 2021-07-13

Bouxwiller Bas-Rhin

Fête Nationale

Pour la Fête nationale, venez admirer le traditionnel feu d’artifice visible depuis la place du Château à Bouxwiller ! Une buvette et une petite restauration seront sur place pour les plus gourmands, à partir de 20h et tout au long de la soirée.

Dès 21h30, une retraite aux flambeaux qui a lieu au cœur du centre-ville.

20h-23h / Buvette et petite restauration

21h30 / Retraite aux flambeaux au cœur de la ville

23h / Feu d’artifice

Port du masque obligatoire selon les réglementations en vigueur

+33 3 88 70 70 16

dernière mise à jour : 2021-07-01 par