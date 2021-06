Fête locale de Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet, 12 juin 2021-12 juin 2021, Vendays-Montalivet.

Fête locale de Vendays-Montalivet 2021-06-12 10:30:00 – 2021-06-13 23:00:00 Route de Lesparre Jardin de la Cure

Vendays-Montalivet Gironde Vendays-Montalivet

Vendays-Montalivet est en fête ! Au programme cette année :

Samedi 12 Juin :

10h30 : Initiation à l’Astronomie par l’ACM – Aérodrome de Montalivet

15h : Course d’orientation familiale par CAP 33 – Salle culturelle

16h : Spectacle enfants – Odyssée Moods – Jardin de la Cure

18h : Match de Foot par l’AGVM – Stade de Foot

Soirée Festive

18h00 : Marché gourmand et Espace de restauration – Place de l’Eglise

20h : Concert Pop – New Touch

Dimanche 13 juin :

9h : Départ randonnée VTT Découverte

Stade de Foot – Vendays

14h30 : Pétanque en doublet et à la mêlée par l’association la Boule – Lède de Montalivet

15h : Découverte Marche Nordique par Cap 33 – Salle culturelle

20h30 : Théâtre – Marié à tout prix – Salle culturelle

Vide grenier – Place du 11 novembre tout le weekend !

+33 5 56 73 32 02

