La traditionnelle fête foraine de Montataire sera ouverte du samedi 14 au lundi 30 août, de 15 heures à 23 heures, au parking Ambroise Croizat. Les familles profiteront d'un moment de loisirs en plein centre-ville avec les auto-tamponneuses, manèges enfantins, jeux de chance ou encore la pêche aux canards. Des journées demi-tarifs, offertes par les forain.e.s, auront lieu les mercredis 18 et 25 août, uniquement sur les manèges. Des distributions de tickets gratuits se feront également les 16, 19, 23 et 26, de 15 heures à 17 heures, par le comité du Secours populaire, grâce à une subvention de la Ville. Informations : 03 44 64 44 00 – parking Ambroise Croizat.

