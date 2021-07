Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde, Lège-Cap-Ferret Fête foraine Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Fête foraine Lège-Cap-Ferret, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Lège-Cap-Ferret. Fête foraine 2021-07-14 16:00:00 – 2021-07-18 00:00:00 Cap Ferret Boulevard de la Plage

Lège-Cap-Ferret Gironde 12 attractions pour petits et grands.

Afin que cet événement ait lieu, un protocole sanitaire a été mis en place avec respect des gestes barrières, port du masque obligatoire à partir de 11 ans, sens de circulation sur la fête. Chaque manège a également mis en place un protocole sanitaire. 12 attractions pour petits et grands.

Afin que cet événement ait lieu, un protocole sanitaire a été mis en place avec respect des gestes barrières, port du masque obligatoire à partir de 11 ans, sens de circulation sur la fête. Chaque manège a également mis en place un protocole sanitaire. +33 5 56 03 94 49 12 attractions pour petits et grands.

Afin que cet événement ait lieu, un protocole sanitaire a été mis en place avec respect des gestes barrières, port du masque obligatoire à partir de 11 ans, sens de circulation sur la fête. Chaque manège a également mis en place un protocole sanitaire. © Laurent WANGERMEZ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lège-Cap-Ferret Étiquettes évènement : Autres Lieu Lège-Cap-Ferret Adresse Cap Ferret Boulevard de la Plage Ville Lège-Cap-Ferret lieuville 44.64652#-1.24561