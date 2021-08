Englos centre ville Englos, Nord Fête du village centre ville Englos Catégories d’évènement: Englos

Fête du village centre ville, 11 septembre 2021, Englos. Fête du village

centre ville, le samedi 11 septembre à 16:00

Au programme ? ? 16h-18h : Grand jeu organisé par les associations. Tout public / Ouvert à tous ? 19h-22h : Apéritif suivi d’un méchoui géant. Tout public (+ de 11 ans) / Réservé aux englosiens ? 22h30 : Feu d’artifice au City stade ? ⚠️⚠️ Attention, le repas et le jeu sont sur inscription ! Retrouvez ici le bulletin d’inscription, à remplir avant le 27 août et à retourner en mairie ? [[https://urlz.fr/g5cQ](https://urlz.fr/g5cQ)](https://urlz.fr/g5cQ) ? Infos en mairie au 03 20 50 43 73 ou par mail [englos.mairie@wanadoo.fr](mailto:englos.mairie@wanadoo.fr)

sur inscription

C’est la fête du village à Englos … jeu, méchoui (attention ce dernier est réservé aux habitants), feu d’artifice … centre ville englos Englos Nord

