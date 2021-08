Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins FÊTE DU VÉLO Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

FÊTE DU VÉLO 2021-09-25 10:00:00 – 2021-09-25

Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique La 10e édition de la Fête du Vélo se tiendra le samedi 25 septembre à Saint-Brevin.

Depuis sa création, chaque dernier samedi de septembre, la Fête du Vélo a permis à des centaines de participants de parcourir notre ville pour une journée placée sous le signe de la convivialité, de la nature et du sport, tout en profitant d’animations liées au vélo. Un nouveau parcour cette année !

dernière mise à jour : 2021-08-02

