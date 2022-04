FÊTE DU VÉLO EN ANJOU Bouchemaine, 3 juillet 2022, Bouchemaine.

FÊTE DU VÉLO EN ANJOU Bouchemaine

2022-07-03 – 2022-07-03

Bouchemaine Maine-et-Loire Bouchemaine

Sur une journée, la Fête du Vélo en Anjou est l’occasion de sillonner au plus près la Loire et tout ce qu’elle a à offrir. En 2022, c’est la partie Est du fleuve qui est mise à l’honneur, avec un circuit réservé entre Angers et Montsoreau.

Des animations attendent les cyclistes le long du parcours avec, pour cette année, la part belle donnée à la culture grâce aux “Bulles d’Art”. Le programme s’annonce musical, théâtral, circassien tout au long du parcours.

Avec 29 000 participants lors de la précédente édition, la Fête du vélo en Anjou compte parmi les plus grands rassemblements cyclotouristiques européens. En selle !

Envie de découvrir la Loire et ses trésors en toute liberté ? Rendez-vous sur l’une des plus belles routes de France, une piste cyclable inédite et éphémère à parcourir le nez au vent !

https://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo/

Sur une journée, la Fête du Vélo en Anjou est l’occasion de sillonner au plus près la Loire et tout ce qu’elle a à offrir. En 2022, c’est la partie Est du fleuve qui est mise à l’honneur, avec un circuit réservé entre Angers et Montsoreau.

Des animations attendent les cyclistes le long du parcours avec, pour cette année, la part belle donnée à la culture grâce aux “Bulles d’Art”. Le programme s’annonce musical, théâtral, circassien tout au long du parcours.

Avec 29 000 participants lors de la précédente édition, la Fête du vélo en Anjou compte parmi les plus grands rassemblements cyclotouristiques européens. En selle !

Bouchemaine

dernière mise à jour : 2022-03-31 par