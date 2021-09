Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Fête du timbre 2021 Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Fête du timbre 2021 Montluçon, 25 septembre 2021, Montluçon. Fête du timbre 2021 2021-09-25 – 2021-09-25 Place Jean Jaurès Hôtel de Ville

Montluçon Allier C’est le thème “Voitures anciennes et cinéma” qui est mis à l’honneur cette année. https://www.ffap.net/Federation/association.php?ass=651 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Place Jean Jaurès Hôtel de Ville Ville Montluçon lieuville 46.33972#2.60694