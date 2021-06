Oizon Oizon Cher, Oizon Fête du sentier botanique Oizon Oizon Catégories d’évènement: Cher

Expositions sur la faune, le patrimoine et le reliquaire bocager du Pays Fort. Tombola. Inauguration du sentier botanique. Conférence « Les Trognes » de Dominique Mansion. Repas champêtre. Balades en attelage. Concert de cornemuse et accordéon diatonique. Programme complet en images ci-dessus. contact.hfls.oizon@orange.fr https://www.herbesfollesetlegumessages.com/

