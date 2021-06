St lyphard Base de loisirs Loire-Atlantique, St lyphard Fête du Pays Noir Base de loisirs St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 31 juillet au dimanche 1 août

Programme des journées **Samedi 31 Juillet** Grand vide grenier avec stands, bar, grillades, crêpes. Soirée (entrée payante) animation musicale : déambulatoire – Orgue de Yves Copin – à partir de 18h30 avec les groupes Blain Lesour (19h30-20h30) et groupe sonorien (21h-23h) **Dimanche 1er Août** Animations musicales toute la journée (Cap Ouest, Gaelic…) et diverses (extraction de la tourbe, démonstration de la couverture en chaume, stand de chasse et pêche, stand des animaux, stand de jeux pour enfants, sciage d’un tronc d’arbre, démonstration d’affutage des outils, etc. Ambiance guinguette de 21h à 23h.

