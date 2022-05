Fête du Moulin de Santenay Santenay Santenay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Santenay

Fête du Moulin de Santenay Santenay, 19 juin 2022, Santenay. Fête du Moulin de Santenay Route de Chassagne Moulin Sorine Santenay

2022-06-19 – 2022-06-19 Route de Chassagne Moulin Sorine

Santenay Côte-d’Or Santenay EUR 0 0 L’Agence de Tourisme de Santenay organise la Fête du Moulin dimanche 19 juin de 10h à 18h au Moulin Sorine, situé au milieu des vignes. Au programme :

-Visite commentée du Moulin

-Marché artisanal

-Animation musicale

-Jeux en bois géants Vous pourrez bien sûr vous rafraîchir à la buvette et vous régaler de crêpes. Cet événement peut être l’occasion idéale pour prévoir la journée entière avec un petit pique-nique, une promenade ou une randonnée (Promenade en Pays Beaunois n°25 autour du moulin), une virée à vélo ou simplement un moment de découverte du patrimoine et d’amusement en famille… Tout pour passer une belle journée ! santenay@beaune-tourisme.fr +33 3 80 20 63 15 L’Agence de Tourisme de Santenay organise la Fête du Moulin dimanche 19 juin de 10h à 18h au Moulin Sorine, situé au milieu des vignes. Au programme :

-Visite commentée du Moulin

-Marché artisanal

-Animation musicale

-Jeux en bois géants Vous pourrez bien sûr vous rafraîchir à la buvette et vous régaler de crêpes. Cet événement peut être l’occasion idéale pour prévoir la journée entière avec un petit pique-nique, une promenade ou une randonnée (Promenade en Pays Beaunois n°25 autour du moulin), une virée à vélo ou simplement un moment de découverte du patrimoine et d’amusement en famille… Tout pour passer une belle journée ! Route de Chassagne Moulin Sorine Santenay

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Santenay Autres Lieu Santenay Adresse Route de Chassagne Moulin Sorine Ville Santenay lieuville Route de Chassagne Moulin Sorine Santenay Departement Côte-d’Or

Santenay Santenay Côte-d’Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santenay/

Fête du Moulin de Santenay Santenay 2022-06-19 was last modified: by Fête du Moulin de Santenay Santenay Santenay 19 juin 2022 Côte-d'Or Santenay

Santenay Côte-d’Or