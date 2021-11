Arcambal Arcambal Arcambal, Lot Fête du Livre et de l’Image Arcambal Arcambal Catégories d’évènement: Arcambal

Pass sanitaire requis Comme chaque année depuis plus de 6 ans, la Fête du Livre et de l’Image d’Arcambal invite des artistes, des éditeurs, des libraires et des artisans d’art associant harmonieusement texte et image. Grâce à ces professionnels nous découvrons des expositions, des œuvres originales, des livres d’artistes, des éditions rares , des éditions récentes pour tout public et certaines techniques des métiers du livre. Des ateliers et des lectures sont proposés. Artistes Invités : Nicolas Blin, Lise Chevalier et Lili Sohn Nicolas Blin, artiste peintre proche des poètes nous convie à voyager et rêver avec eux, entre autre avec Antoine Emaz. Le travail de Lise Chevalier – artiste interdisciplinaire – est composé de photographies, de films, de dessins, d’installations et de performances. Cependant le photographique est le dénominateur commun de tous les médias et thèmes qui s’interpénètrent dans son travail. Lili Sohn, autrice et illustratrice ne cesse – avec intelligence et humour ‐ de nous parler de certains des problèmes majeurs que les femmes rencontrent encore aujourd’hui au XXIème siècle. fetedulivreetdelimage@gmail.com Rencontre avec Nicolas Bin et Lise Chevalier, le samedi 27 novembre à 20h30.

