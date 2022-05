Fête du jeu Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Fête du jeu Tourouvre au Perche, 20 mai 2022, Tourouvre au Perche. Fête du jeu Salle Polyvalente Rue du Généralde Gaulle Tourouvre au Perche

2022-05-20 10:00:00 – 2022-05-21 18:00:00 Salle Polyvalente Rue du Généralde Gaulle

Parcours sportifs, jeux de société, jeux d'adresse, jeux vidéo, jeux en bois… 
La Ludothèque et l'Espace Petite enfance des Hauts du Perche vous proposent un moment convivial à partager en famille. Gratuit.
+33 7 70 27 26 81 https://www.leshautsduperche.fr/ludotheque/

