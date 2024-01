La pianiste rouge – concert chansigné 171 Rue de Bretagne Alençon, jeudi 16 mai 2024.

Auteure-compositrice-interprète juchée sur piano à queue mobile équipé d’instruments électroniques, la Pianiste Rouge nous invite à découvrir une chanson à gros texte qui ne mâche pas ses sentiments.

Du groove plein les chevilles et de la fantaisie dans les doigts, elle essaime ses compositions tendres et tapageuses, nous envoûte de sa voix grave et intime, se rit d’elle-même pour mieux parler de nous.

Une robe rouge qui lévite puis tombe, une boite à musique qui invite le spectateur à retomber en enfance, un piano qui tremble…délicatesse et audace nous cueillent, nous émeuvent, nous soulagent aussi.

Dans ce spectacle complet et dense, voix chantée, voix parlée, textes engagés ou exubérants, chansons d’amour et de colère se croisent et s’entremêlent au travers d’une personnalité chahutée et généreuse dont on se rappelle longtemps.

