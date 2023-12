Visite Greeter avec Bernard Blondeel esplanade La Ferrière-aux-Étangs Catégories d’Évènement: La Ferrière-aux-Étangs

Orne Visite Greeter avec Bernard Blondeel esplanade La Ferrière-aux-Étangs, 16 mai 2024, La Ferrière-aux-Étangs. La Ferrière-aux-Étangs Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 14:00:00

fin : 2024-05-16 “ au vieux banvou à la fontaine aux orages : là où est né lancelot, l’endroit où son épopée arthurienne a pris corps”

Lieu de rendez-vous : esplanade des commerces, place R. Buron (entrée du bourg) à La Ferrière-aux Étangs

sur réservation

6 personnes maximum

véhicule indispensable.

esplanade

La Ferrière-aux-Étangs 61450 Orne Normandie

