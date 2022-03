FÊTE DU JEU Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

FÊTE DU JEU Clermont-l’Hérault, 28 mai 2022, Clermont-l'Hérault. FÊTE DU JEU Clermont-l’Hérault

2022-05-28 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-28 19:00:00 19:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault Clermont-l’Hérault Des jeux pour tous dans la ville : jeux d’extérieur, jeux de plateau, jeux de rôle, jeux anciens en bois, jeux vidéo, quizz, espace bébés-jeux, land art, chasse au trésor, etc… Des jeux pour tous dans la ville : jeux d’extérieur, jeux de plateau, jeux de rôle, jeux anciens en bois, jeux vidéo, quizz, espace bébés-jeux, land art, chasse au trésor, etc… accueil.mairie@ville-clermont-herault.fr +33 4 67 88 87 00 https://www.ville-clermont-herault.fr/ Des jeux pour tous dans la ville : jeux d’extérieur, jeux de plateau, jeux de rôle, jeux anciens en bois, jeux vidéo, quizz, espace bébés-jeux, land art, chasse au trésor, etc… Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-03-24 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault Departement Hérault

Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-lherault/

FÊTE DU JEU Clermont-l’Hérault 2022-05-28 was last modified: by FÊTE DU JEU Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault 28 mai 2022 Clermont-l'Hérault Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault