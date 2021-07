Balma Place de la Libération Balma, Haute-Garonne Fête du 14 juillet Place de la Libération Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Fête du 14 juillet Place de la Libération, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Balma. Fête du 14 juillet

Place de la Libération, le mercredi 14 juillet à 19:00

**Au programme :** – 19h apéritif offert par le Comité des fêtes de Balma – 20h30, début des concerts avec **Les Manhattan Sisters** et **Marie.P de The Voice** – 22h30, grand feu d’artifice Vous pourrez vous restaurer sur place et un manège sera installé pour les enfants. Rendez-vous sur la Place de la Libération Place de la Libération Place de la Libération, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T19:00:00 2021-07-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de la Libération Adresse Place de la Libération, 31130 Balma Ville Balma lieuville Place de la Libération Balma