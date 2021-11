Fête d’ouverture Laterna Magica 18e édition • DJ set Marseille Manhattan Coco Velten, 3 décembre 2021, Marseille.

Afin de bien lancer cette 18e édition de Laterna magica, rendez-vous à Coco Velten à partir de 18h pour vous exercer à la sérigraphie dans un atelier d’initiation en accès libre et pour tous (enfants et adultes), dans la salle des archives. Puis, à partir de 20h pour la fête de lancement et le DJ set de Marseille Manhattan (pouvait-on trouver meilleur groupe pour cette édition ?) dans la cantine. Avec Patin Deneuve, Brag et Bois Doux aux manettes, secousses visuelles et sonores assurées pour le décollage de la lanterne magique. Atelier de 18h à 21h dans la salle des archives • DJ Set à partir de 20h dans la cantine • En accès libre, restauration possible sur place. Un évènement Co-organisé avec Coco Velten ! ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) ? → Suite aux annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs. ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



