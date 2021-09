Montagne Lycée Viticole de Libourne-Montagne Gironde, Montagne Fête des Vendanges Lycée Viticole de Libourne-Montagne Montagne Catégories d’évènement: Gironde

Lycée Viticole de Libourne-Montagne, le samedi 2 octobre

Le Lycée Viticole de Libourne-Montagne organise sa traditionnelle Fête des Vendanges le samedi 2 octobre Journée dédiée à découverte du métier de vigneron, en pleine effervescence des vendanges, les étudiants de Viticulture-Œnologie, épaulés par leurs enseignants et professionnels de l’exploitation, accueilleront et guideront nos visiteurs avec sympathie et fraîcheur. Pour tous les âges, en famille ou entre amis, de nombreuses activités : vendanges manuelles, trottinettes électriques tout terrain, conférence vin et civilisation, simulateur de conduite, repas des vendangeurs, jeux en bois, visite du chai et dégustation.

