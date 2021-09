Fête des vendanges au Château de Croignon Croignon, 26 septembre 2021, Croignon.

Fête des vendanges au Château de Croignon 2021-09-26 – 2021-09-26

Croignon Gironde

Nous vous proposons cette année de venir faire une initiation aux vendanges sur une matinée et à la fabrication de jus de raisin avec pressage manuel.

Ainsi vous pourrez repartir avec du “bourru” (vin nouveau).

Vous pourrez également vous restaurer sur place en apportant votre panier, ce sera à la bonne franquette avec un partage des mets. Un barbecue sera à votre disposition si vous voulez faire des grillades.

Pour cela, vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de Stéphane impérativement avant le 25 septembre au 06 41 96 41 08 ou par retour de mail en nous précisant le nombre de personnes adultes et enfants qui viendront et en nous laissant vos coordonnées portable.

Pour des raisons évidentes d’assurance, une adhésion réduite de 5 € / personne sera demandée pour devenir membre du club.

+33 6 41 96 41 08

château de croignon

