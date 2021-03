Aramon Parc du château Aramon, Gard Fête des plantes Parc du château Aramon Catégories d’évènement: Aramon

Gard

Fête des plantes Parc du château, 5 juin 2021-5 juin 2021, Aramon. Fête des plantes

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Parc du château

« Fête des plantes » en compagnie de Bernard le jardinier, avec plus d’une cinquantaine d’exposants la plupart engagés dans une démarche naturelle : présentation de plantes et végétaux d’exception, conférences, conseils de culture, parcours botanique dans le parc, animations pour les enfants (poneys, jeux en bois, créations ludiques). Visite libre Parc du château Boulevard Gambetta, 30390 Aramon Aramon La Lionne Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aramon, Gard Autres Lieu Parc du château Adresse Boulevard Gambetta, 30390 Aramon Ville Aramon