Issy-les-Moulineaux Parvis Corentin Celton Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Fête des nouvelles mobilités Parvis Corentin Celton Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Fête des nouvelles mobilités Parvis Corentin Celton, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Fête des nouvelles mobilités

Parvis Corentin Celton, le samedi 11 septembre à 10:00 Entrée libre

De nombreuses animations et stands d’information pour tous les publics Parvis Corentin Celton Parvis Corentin Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Parvis Corentin Celton Adresse Parvis Corentin Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Parvis Corentin Celton Issy-les-Moulineaux