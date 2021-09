Fête des Normands Cherbourg-en-Cotentin, 25 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Fête des Normands 2021-09-25 – 2021-09-25 Place Général de Gaulle Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Pour sa 7ème édition à Cherbourg, la Fête des Normands se déroulera le samedi 25 septembre 2021. Comme chaque année, l’Union Cherbourg Commerces (UCC) organisera des animations dans la ville et installera une scène musicale sur la Place du Général de Gaulle.

Cette année les commerçants de l’UCC ont de nouveau choisi de ne pas imposer de programmation mais de laisser leur chance à tous les artistes et groupes locaux.

Pour célébrer notre territoire, les commerçants mettent en place un village normand : artistes, créateurs, associations, gourmandises normandes… Vous pourrez découvrir tout cela sur la journée du samedi.

Des concerts et animations sont également au programme, sur la place du Théâtre et dans les rues piétonnes.

Pour sa 7ème édition à Cherbourg, la Fête des Normands se déroulera le samedi 25 septembre 2021. Comme chaque année, l’Union Cherbourg Commerces (UCC) organisera des animations dans la ville et installera une scène musicale sur la Place du Général…

ucc.cherbourg@gmail.com

Pour sa 7ème édition à Cherbourg, la Fête des Normands se déroulera le samedi 25 septembre 2021. Comme chaque année, l’Union Cherbourg Commerces (UCC) organisera des animations dans la ville et installera une scène musicale sur la Place du Général de Gaulle.

Cette année les commerçants de l’UCC ont de nouveau choisi de ne pas imposer de programmation mais de laisser leur chance à tous les artistes et groupes locaux.

Pour célébrer notre territoire, les commerçants mettent en place un village normand : artistes, créateurs, associations, gourmandises normandes… Vous pourrez découvrir tout cela sur la journée du samedi.

Des concerts et animations sont également au programme, sur la place du Théâtre et dans les rues piétonnes.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par