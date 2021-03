La turballe VVF Villages La Turballe, Loire-Atlantique Fête des jardins VVF Villages La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Fête des jardins VVF Villages, 3 avril 2021-3 avril 2021, La turballe. Fête des jardins

du samedi 3 avril au dimanche 4 avril à VVF Villages

Amoureux des jardins, venez découvrir plus de 40 exposants.

Retrouvez des plantes, des cosmétiques, de la décoration, du matériel pour le jardinage etc…

De nombreuses animations pour les enfants sont proposées ainsi qu’une chasse aux oeufs.

Petite restauration et bar à huitres sur place.

Parking et navettes gratuits.

