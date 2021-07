FÊTE DES CUCURBITACÉES Sèvremoine, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Sèvremoine.

FÊTE DES CUCURBITACÉES 2021-10-16 07:30:00 – 2021-10-17 20:00:00 ROUSSAY La Chaise

Sèvremoine Maine-et-Loire

Cette édition se déroulera les 16 et 17 octobre 2021 avec de nombreuses animations tous publics : une fête sous le signe de la convivialité et de la solidarité !

C’est un festival de la citrouille, pâtissons, potimarrons, coloquintes, calebasses, courges et autres cucurbitacées qui vous attend.

La volupté des formes, l’explosion des couleurs, la multiplicité des usages réveilleront votre curiosité.

Au programme de ce week-end :

– Expo vente de cucurbitacées

– Quelques notions de gastronomie et dégustations

– Marché du terroir, artisanat et exposition

– Randonnée le dimanche matin : pédestre et motos

– Coin enfants : ateliers, concours, animaux, etc.

– Animations musicales

Rendez-vous à Roussay pour la Fête des Cucurbitacées : randonnées, musique et gastronomie rythmeront ce week-end !

Découvrez cette fête haute en couleur, en animation et de saison au coeur de Roussay : la Fête des Cucurbitacées

+33 2 41 71 58 77 https://www.fermedesmauges.com/

