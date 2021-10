Versailles Gymnases Montbauron Versailles, Yvelines Fête des arts martiaux Gymnases Montbauron Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Découverte et initiation aux arts martiaux et sports de combat en partenariat avec les associations sportives locales Gratuit et ouvert à tous dans le cadre des Championnats du Monde de Judo des sourds qui se tiendront à Versailles du 27 au 30 octobre 2021. * Ateliers d’initiation de 12h30 à 13h30 et de 17h30 à 19h * Démonstrations associatives de 19h à 20h30 _Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans_ Découverte et initiation aux arts martiaux et sports de combat Gymnases Montbauron 17 rue Jacques Boyceau Versailles Montreuil Yvelines

