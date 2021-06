Fête des Arts École municipale des enseignements artistiques de Ramonville, 21 juin 2021-21 juin 2021, Ramonville-Saint-Agne.

**Lundi 21 juin** —————– ### Sur podium dans le parc du château de Soule * **18 h** – Répétition publique orchestre à corde et classe de violon * **18 h 30** – Répétition publique Clarinette **Mardi 22 juin** —————– ### Dans le parc du château de Soule * **17 h 30 -** Eveil Musique et danse + Crèche ### Bâtiment Émear * **17 h 30 -** Guitares électrique et accoustique * **18 h** – Flute * **18 h 30** – Présentation classe découvrte et concert des professeur·es * **19 h** – Piano trompette & piano contrebasse * **20 h 30** – Elastic Band (Résidence Jazz) **Mercredi 23 juin** ——————– ### Bâtiment Émear * **16 h 30 -** Audition de piano * **18 h -** Audition de piano * **18 h 30 -** Répétition publique Soule Orchestra ### Podium et parc du château de Soule * **17 h -** Danse * **17 h 30 -** La servante au bon tabac(Annie/Rose-Anne) **Jeudi 24 juin** —————– ### Bâtiment Émear * **18 h 30 -** Audition de piano * **19 h** – SoAlteBA * **19 h 30** – Soundpainting ### Au Kiwi * **17 h -** Spectacle Simona « et puis un jour tu vi(e)s » **Vendredi 25 juin** ——————– ### Bâtiment Émear * **18 h -** Ensemble de violoncelle * **18 h 30** – Répetition publique ensemble de guitare **Samedi 26 juin** —————— ### Parc du château de Soule coin calme * **14 h à 20 h 30** – Sieste ### Parc du château de Soule : cèdre * **16 h -** Ensemble de guitare * **16 h 15 -** Ensemble de flûte ### Parc du château de Soule : podium * **15 h 30 à 16 h 15 -** Théâtre Ado * **18 h 30 -** Clarinette * **19 h à 19 h 45 -** Orchestre à cordes ### Émear scène crêche * **14 h à 15 h -** Jazz Orchestra Ensemble * **15 h 30 -** Soule Orchestra * **18 h -** Funk des profs * **19 h 30 – 20 h 30 -** Ram Jazz ### Parvis de l’Émear * **15 h -** Ensemble de Sax * **16 h 30 -** Ensemble de trombones * **17 h -** Auditions batterie * **17 h 45 -** Auditions guitare / batterie * **18 h 30 -** Théâtre petits ### Coin lecture entrée portillon de l’Émear de gauche * **15 h 30 à 17 h 30 -** Lectures médiathèque **Expositions** ————— ### Émear Installation 10 et 11 juin, **exposition du 14 au 29 juin** ### Kiwi Installation 17 et 18 juin, **exposition du 21 au 29 juin**

L’été est là et l’école d’enseignements est heureuse de pouvoir rouvrir ses portes. Assistez à la fête de l’Emear et profitez d’un moment musical sous le soleil !

