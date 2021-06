Issy-les-Moulineaux Sainte Lucie Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Fête de Quartiers Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Cinq fêtes de quartiers sont programmées dans votre quartier ou à proximité (jeux gonflables, collation, animation musicale, jeux en plein air…). Elles seront l’occasion de rencontrer vos Conseillers de quartier et de leur faire part de vos remarques et/ou suggestions : • Le vendredi 2 juillet de 16h30 à 23h : Esplanade Séoul Guro / Square Louis Blériot ; • Le samedi 3 juillet à partir de 14h à 19h : Place Chabane ; • Le dimanche 4 juillet de 14h à 19h : Esplanade de l’Hôtel de Ville ; • Le samedi 10 juillet de 14h à 19h : Esplanade des Constellations ; • Le dimanche 11 juillet de 14h à 19h : Allée Sainte Lucie. Venez nombreux dans la limite des mesures barrières mises en place.

