Fête de l’été Moux-en-Morvan, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Moux-en-Morvan.

Fête de l’été 2021-07-24 – 2021-07-24

Moux-en-Morvan Nièvre Moux-en-Morvan

Barbecue géant, feu d’artifice, 22h défilé aux lampions, Démonstrations par Loly Dance et Forme et Ten’danse, bal en extérieur.Organisée par la Municipalité et les Sapeurs Pompiers.

+33 3 86 76 11 50

Barbecue géant, feu d’artifice, 22h défilé aux lampions, Démonstrations par Loly Dance et Forme et Ten’danse, bal en extérieur.Organisée par la Municipalité et les Sapeurs Pompiers.

dernière mise à jour : 2021-07-08 par