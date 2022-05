Fête de l’estampe Tournus, 26 mai 2022, Tournus.

Fête de l’estampe Galerie Nakaï 32 Rue du Docteur Privey Tournus

2022-05-26 – 2022-05-29 Galerie Nakaï 32 Rue du Docteur Privey

Tournus Saône-et-Loire

EUR La Galerie Nakaï participe à la Fête de l’estampe , une manifestation nationale sur l’art de l’estampe. Pendant 4 jours, il y aura une exposition de gravures de Mara Cozzolino et Jérémy Bajulaz. Mara est une Italienne qui utilise la technique japonaise du ‘Mokuhanga’, gravure sur bois. Jérémy est un multitalent Français qui peint des huiles et fait des gravures en technique mixte (monotype, aquatinte, eau-forte). Il est aussi professeur de peinture et gravure à l’école Emile Cohl à Lyon. nLe weekend du 28 et 29 mei, Mara Cozzolino sera présente à la galerie. Il y aura des demonstrations et elle animera aussi la ‘Print Party’. ‘Print Party’ nImprimer votre Mont Fuji dans le style de la gravure sur bois japonaise avec de la peinture indigo sur du papier japonais. nChaque participant pourra imprimer une gravure sur bois dans le style japonais en suivant l’instruction de l’artiste Mara Cozzolino. 5 euros par participant.

info@galerienakai.com +33 3 58 19 62 26 https://galerienakai.com/

