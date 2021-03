FETE DE L’ESTAMPE À L’ATELIER 2 BIS, 25 mai 2021-25 mai 2021, Les Hauts-d'Anjou.

FETE DE L’ESTAMPE À L’ATELIER 2 BIS 2021-05-25 – 2021-05-30 Châteauneuf sur Sarthe 19 rue Nationale

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

L’Atelier 2Bis, atelier de gravure à Châteauneuf-sur-Sarthe, vous invite à découvrir les différentes techniques d’impression le mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 et samedi 28 mai 2021 , de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le vendredi 28 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, et dimanche 30 mai de 10h à 13h.

Emma-Özlem KAYA fera, devant vous, des impressions de plaques gravées le mercredi 26 et le samedi 29 mai 2021 à 15h. Une occasion de découvrir l’art de la gravure et ses différentes techniques.

A l'occasion de la fête nationale de l'estampe, l'Atelier 2Bis vous ouvre les portes de son atelier de Châteauneuf-sur-Sarthe, du 25 au 30 mai 2021.

eokaya@hotmail.fr +33 6 09 53 23 55 http://www.emma-ozlem.fr/

