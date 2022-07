Fête de l’agriculture : Les Mâconnais affolent Montbellet Montbellet, 13 août 2022, Montbellet.

Fête de l’agriculture : Les Mâconnais affolent Montbellet

2022-08-13 – 2022-08-14

La fête de l’agriculture a lieu cette année sur la commune de Montbellet. Jeunes Agriculteurs de Saône-et-Loire et Jeunes Agriculteurs du Mâconnais vous ont concocté une fête axée sur la viticulture ! C’est une première en Saône-et-Loire, mais il faut dire que le territoire mâconnais s’y prête, la viticulture est une production agricole majoritaire sur ce secteur.

Mais alors que retrouve-t-on les 13 et 14 août 2022 ?

C’est une immersion totale dans le monde agricole notamment viticole. Entre les démonstrations de machines viticoles, l’exposition de matériel, le concours de labour, le concours des vins, les démonstrations de vieilles moissonneuses et traines-cul. Vous retrouverez également un village enfant avec des structures gonflables, des jeux, des tours à poney et bien d’autres.

C’est l’occasion de retrouver vos producteurs sur le marché du terroir et faire le plein de délicieux produits locaux !

Les JA vous ont concocté 2 soirées pour que la fête ne s’arrête pas de sitôt !

Le samedi soir, nous vous proposons notre habituel repas de gala suivi d’un bal. Nous avons le plaisir d’accueillir Olivier De Benoist qui réalisera son spectacle « Le petit dernier » !

Menu Adulte 52€

Cassolette d’escargots

Entrecôte, gratin dauphinois et crumble de légumes

Fromage blanc à la crème

Tarte façon crème brulé

Menu Enfant 12€ (jusqu’à 12ans)

Charcuteries

Steak haché et frites

Fromage blanc à la crème

Dessert

Réservez vite vos places au repas de gala !

Pour terminer ce merveilleux weekend, un feu d’artifice sera tiré le dimanche soir suivi par un bal de quoi mettre en lumière et clôturer ces 2 jours de fêtes.

ja71.fda@gmail.com +33 3 85 29 56 96

dernière mise à jour : 2022-07-08 par