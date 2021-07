Fête de la terre 2021 Coulonges-sur-l’Autize, 29 août 2021-29 août 2021, Coulonges-sur-l'Autize.

Fête de la terre 2021 2021-08-29 09:00:00 – 2021-08-29 19:00:00

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize

Dimanche : Course de moiss’bat cross, vol en hélicoptère, baptême de tracteur, escape game agricole, présentation des animaux de la ferme, marché fermier, exposition de matériel agricole, et de nombreuses animations pour les petits et les grands.

Renseignements : www.facebook.com/jeunesagris79

Jeunes Agriculteurs Deux-Sèvres

dernière mise à jour : 2021-07-17 par