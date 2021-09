Fête de la Science – Visite du Cerco Museon Arlaten – Musée de Provence, 5 octobre 2021, Arles.

**Bienvenue parmi 36 000 objets, 3 000 tableaux, 416 mètres linéaires de bibliothèques patrimoniales, ouvrages et périodiques… Bienvenue dans le poumon scientifique du musée rénové !** Installé dans un ancien atelier SNCF, à deux pas de la Tour Luma, le Centre d’études, de restauration et de conservation des oeuvres (CERCO) a été conçu pour accueillir les milliers d’objets et œuvres des collections ethnographiques comme du patrimoine écrit du Museon Arlaten. Bien plus qu’un simple lieu de stockage, il s’agit d’un centre technique innovant et d’un outil au service du territoire : lieu de conservation, d’étude, de restauration, bénéficiant d’équipements de haute technologie. Cette visite, organisée dans le cadre de la **Fête de la Science**, menée à plusieurs voix, vous fera découvrir ce lieu unique sous l’angle du regard scientifique des équipes qui y travaillent. **Gratuit sur réservation obligatoire au 04 13 31 51 90** **ou [reservation.museon@departement13.fr](mailto:reservation.museon@departement13.fr)**

