Rochefort-Samson Rochefort-Samson Drôme, Rochefort-Samson Fête de la Science : Spectacle “Lumière ! Histoire d’une hors-la-loi !” Rochefort-Samson Rochefort-Samson Catégories d’évènement: Drôme

Rochefort-Samson

Fête de la Science : Spectacle “Lumière ! Histoire d’une hors-la-loi !” Rochefort-Samson, 1 octobre 2021, Rochefort-Samson. Fête de la Science : Spectacle “Lumière ! Histoire d’une hors-la-loi !” 2021-10-01 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-01

Rochefort-Samson Drôme Rochefort-Samson Et si vous deveniez Lumière ? Imaginez alors qu’il suffise d’une fraction de seconde pour vous retrouver à l’autre bout de la planète.Venez vivre un voyage inoubliable ! bibliorochefort@gmail.com +33 4 75 44 44 65 https://www.fetedelascience-aura.com/drome/ dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Rochefort-Samson Autres Lieu Rochefort-Samson Adresse Ville Rochefort-Samson lieuville 44.97419#5.15244