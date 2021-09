Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Fête de la Science – 30ème édition Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Fête de la Science – 30ème édition Romans-sur-Isère, 29 septembre 2021, Romans-sur-Isère. Fête de la Science – 30ème édition 2021-09-29 – 2021-10-13

Romans-sur-Isère Drôme Venez participer à la 30ème édition de la fête de la science ! Vous retrouverez des sciences conviviales et festives à travers balades, ateliers, jeux, spectacles, conférences… +33 4 75 60 27 33 dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ville Romans-sur-Isère lieuville 45.04894#5.01463